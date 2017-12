Gezin met baby krijgt inbrekers over de vloer op Kerstmis 02u39 0 Gistel Voor een jong gezin uit de Sintelstraat in Gistel werd het een kerstdag in mineur. Chesney Daems en Selina Bultinck waren met hun 5 maanden oude zoontje gaan eten bij familie toen inbrekers hun huis probeerden binnen te dringen.

"Rond 19.30 uur kregen we aan de feesttafel plots de melding dat ons inbraakalarm was afgegaan", vertelt Chesney. "Op de camerabeelden is te zien hoe vier in het zwart geklede mannen ons kip-raam aan de achterzijde intrappen. Ze kwamen tot in de keuken, maar werden daar afgeschrikt door een bewakingsagent die hen via het speakersysteem iets toeriep." De daders namen dan wel de benen zonder buit, de schade voor het gezin is toch aanzienlijk. "Het schuifraam is kapot en moest verwijderd worden. Het zal ons een flinke som geld kosten om een nieuw raam te steken. Nee, het was voor ons verre van een prettige kerst." De politie Kouter voerde na de inbraak meteen een klopjacht uit. "Maar voor zover wij weten leverde dat weinig op", stelt Chesney. "De daders lieten wel voetafdrukken achter op de ruit en er werden door het labo ook vingerafdrukken gevonden. We hopen dat die samen met de camerabeelden een spoor opleveren." (SDVO)