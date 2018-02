Gestolen hond teruggezet door dief 06 februari 2018

02u45 0 Gistel De polyester bulldog die een dief stal op het trottoir bij kledingzaak Beau M is teruggebracht, allicht door de dief zelf.

Waarschijnlijk nam de dief, of een grapjas, de hond mee die in het zwart gespoten is en het logo van de zaak draagt. Zaakvoerster Katrien Van Lerberghe gaf de dief een etmaal de tijd om de hond terug te plaatsen, anders ging ze met de bewakingsbeelden naar de politie stappen. Wellicht joeg dat de dief schrik aan, want hij zette de hond in het geniep, en wellicht 's nachts al terug.





"Ik hoorde dat het om bouwvakkers gingen die voordien op restaurant gingen en wellicht wat te veel gedronken hadden", zegt de uitbaatster. "Pas nadat we de info kregen en dat openbaar maakten werd de hond terug gezet."





Wroeging

"Wellicht kregen ze wroeging. Soit, iedereen maakt wel eens fouten en in de toekomst denken ze beter tweemaal na. We zijn blij dat de hond terug is."