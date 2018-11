Gerenoveerd zwembad opent over week, maar wat daarna? 19 november 2018

02u22 0 Gistel Na intensieve renovatiewerken zal het stedelijk zwembad van Gistel in de week van 26 november opnieuw openen. Toch denkt de nieuwe beleidsploeg na over de toekomst. "De stad maakt jaarlijks zo'n 400.000 euro verlies op de uitbating", zegt toekomstig burgemeester Gauthier Defreyne.

Intussen wordt het bad gevuld en krijgt het water de vereiste temperatuur van zo'n 29 graden. "De renovatie startte begin december 2017", vertelt sportschepen Annie Cool (CD&V). "De zandfilter en bijhorende leidingen werden vernieuwd, kleedkamers en EHBO-ruimte kregen een opfrisbeurt. Voor oudere zwemmers werd een uitschuifbare trap geïnstalleerd en er kwam energiezuinige ledverlichting. De kostprijs bedroeg zo'n 200.000 euro, waarvan Sport Vlaanderen 34.000 euro betaalde. De werken zaten op schema en we hadden in februari kunnen heropenen, ware het niet dat er rottingsschade aan een steunbalk en onderdak werd vastgesteld. Onder andere nieuwe dakbekleding en isolatie waren nodig, ook corrosie werd aangepakt. Deze extra werken kostten nog eens 225.000 euro en stelden de heropening uit." Vorige week had het zwembad opnieuw moeten openen, maar bij het vullen vertoonden enkele oude leidingen barstjes. Die zijn nu hersteld. "De renovatie verlengt de levensduur van het bad 7 tot 10 jaar. De werken zijn gerechtvaardigd: vorig jaar kwamen hier ruim 27.000 leerlingen zwemmen, nog eens 16.000 zwemmers in groepsverband en ruim 16.500 individuele bezoekers." De nieuwe beleidsploeg denkt na over de toekomst in het bestuursakkoord. "Een nieuw bad kost tussen 5 en 6 miljoen euro. Gistel kan dit niet alleen betalen. De stad maakt ook een jaarlijks nettoverlies van zo'n 400.000 euro op de exploitatie", zegt toekomstig burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld). "We moeten dus partners en mede-investeerders vinden." (TVA)