Geld gestolen uit kassa 18 juni 2018

02u29 1

Op de Oostende Baan in Gistel hebben dieven ingebroken in een winkel. De daders knipten achteraan het terrein de omheining open. In de winkel stalen de dieven geld uit de kassa en namen ze ook enkele machines mee. De zaakvoerders merkten de diefstal zaterdag op en alarmeerden de politie. (MMB)