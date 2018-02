Geld en laptops weg 17 februari 2018

Inbrekers hebben donderdag overdag toegeslagen in een woning langs de Zwarteweg in Gistel. Volgens de politie raakten de dieven binnen door een raam van de woning in te slaan. De volledige woning werd doorzocht en uiteindelijk maakten de dieven twee laptops en geld buit. (BBO)