Gedaan met muntjes ingooien op het containerpark: nieuw elektronisch betaalsysteem Timmy Van Assche

21 maart 2019

16u16 3 Gistel Vanaf donderdag 28 maart zal het containerpark in de Rochesterlaan volledig overschakelen op een nieuw elektronisch betaalsysteem. Cash betalen zal niet meer mogelijk zijn. De maatregel komt er om zowel het gebruiksgemak en de veiligheid te verhogen.

Voor de installatie van het nieuw betaalsysteem zal het containerpark gesloten zijn op dinsdag 26 en woensdag 27 maart. Er zal aan de in- en uitgang van het park een nieuwe toegangszuil worden geïnstalleerd en ter hoogte van het magazijn komt er een nieuwe betaalterminal. Hier zal de inwoner een tegoed kunnen opladen op de elektronische identiteitskaart voor de betaling van aangevoerde afvalstoffen of de aankoop van artikelen, zoals vuilniszakken en compostvaten. Gebruikers krijgen de keuze om ofwel het verschuldigde bedrag of een groter tegoed op te laden. Bij de aankoop van artikelen krijgen gebruikers na de betaling een ticket waarmee bij de parkwachter de artikelen kunnen afgehaald worden. Bij het uitrijden zal de betaling gebeuren door een afname van het opgeladen tegoed op de identiteitskaart. KMO-bezoekers van het containerpark kunnen artikelen nog altijd op factuur aankopen op bestelling of via de terminal.

“Gebruiksgemak en veiligheid verhogen”

Bevoegd schepen Geert Deschacht (Open Vld) duidt de nieuwe maatregel. “Hiermee willen we het gebruiksgemak verhogen. Vroeger moest je op het containerpark met muntjes betalen, maar niet iedereen heeft cash geld op zak. Bovendien willen we ook de veiligheid verhogen. Omdat er geen cash geld meer ligt in het containerpark, is het niet langer een doelwit voor diefstallen.” Meer info: www.gistel.be.