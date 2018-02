Gaslek in Vaartstraat 13 februari 2018

In de Vaartstraat in Gistel is gisterenmorgen rond 9 uur een gaslek ontstaan.





De brandweer kwam meteen ter plaatse, maar kon niet achterhalen wat de precieze oorzaak van het lek was. "Mogelijk ontstond er een breuk in een oude leiding, door trillingen afkomstig van de wegenwerken aan de overkant van de straat", zegt brandweerkapitein Michael Gonzales. "Een team van Infrax heeft boringen uitgevoerd en legde de leiding bloot om het gaslek te verhelpen. Gezien de kleine concentraties was er geen gevaar voor de omgeving", aldus brandweerkapitein Gonzales. (BBO)