Flats op plek waar ooit beruchte dancing The Oh! stond D&V bouwt er elf appartementen en zeventien garages Timmy Van Assche

21 december 2018

11u09 0 Gistel Vastgoedmakelaar D&V zal appartementen bouwen in de Heyvaertlaan. Ze komen op de plaats waar onder meer discotheek The Oh! jarenlang gevestigd was. Concreet komen er elf appartementen en zeventien garages.

Zo’n vijftig jaar geleden was er in de Heyvaertlaan 8 een cinemazaal gevestigd. Tussen de jaren zeventig en 2013 waren de discotheken Riva, Steams en Zenith gevestigd. Dans The Oh! streek er in 2009 neer. De disco bouwde in ijltempo een bedenkelijke reputatie op. In de gemeenteraadszitting van maart 2012 werd een verzoekschrift, ondertekend door 57 burgers, ingediend waarin gevraagd werd de milieuvergunning van The Oh! niet te verlengen. Op 5 januari 2013 richtte de discotheek een laatste feestje in.

“We kennen het discotheekverleden van de site heel goed, want we zijn zelf uit de streek”, zegt Ines Vanden Broucke van D&V. “Op dit moment overleggen we met aannemers en architecten over de bouwplannen. Alle appartementen en garages worden verhuurd. Nu zitten er nog enkele huurders in de appartementen boven de voormalige dancing. We geven hen tijd om een nieuwe woonst te vinden. We hopen in 2019 te starten met de afbraak en in de loop van 2020 de eerste woonsten te kunnen opleveren.”

Volgens Vanden Broucke zal het nieuwe appartementsgebouw niet boven de bestaande bebouwing uitsteken. “Er komt een gelijkvloers, een eerste verdieping en dakverdieping. De nieuwbouw zal zelfs minder hoog zijn dan de huizen in de straat”, besluit D&V. Volgens de bouwpromotor lag het dossier maandenlang ter inzage in het administratief centrum, maar liepen er geen bezwaren binnen.