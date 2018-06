Fikse subsidie voor renovatie sporthal Atlas Atheneum 20 juni 2018

Het Atlas Atheneum in de Callaertswalledreef krijgt van de Vlaamse overheid een subsidie van 230.000 euro om haar sporthal te renoveren. "Deze subsidieaanvraag hoort tot de projecten voor het meer naschools openstellen van schoolsportinfrastructuur", vertelt directeur Ine Lievens. "Uiteraard zijn wij erg blij met deze positieve beoordeling van ons dossier. De sporthal dateert van de jaren zeventig. Met de subsidie willen we de parketvloer volledig afschuren en opnieuw belijnen. Ook de lange glazen wand, bestaande uit oud veiligheidsglas, dient vernieuwd te worden. Tot slot willen we het geheel toegankelijker maken voor personen met beperkte mobiliteit."





Het totale kostenplaatje wordt nu in detail opgemaakt. De school hoopt ook de kleedkamers en sanitair op te frissen. Deze renovatie is een opsteker voor iedereen die hier komt sporten, maar ook voor onze sportafdeling." Schepen van sport Annie Cool (CD&V) pikt in. "In Gistel tellen we drie sportzalen: de gemeentelijke sporthal en de zalen van het Sint-Godelievecollege en Atlas Atheneum. Om alle sportclubs onderdak te bieden, betalen wij als stadsbestuur een stukje huur aan de scholen voor het gebruik van hun zalen. Met dat huurgeld wordt bijvoorbeeld het onderhoud en de verwarming betaald. Omgekeerd mogen de scholen ook de gemeentelijke sporthal gebruiken."





(TVA)