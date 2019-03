Fikse subsidie voor dienstencentrum en assistentiewoningen De Zonnewijzer Timmy Van Assche

14 maart 2019

17u33 0 Gistel Lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer krijgt een provinciale subsidie van zo’n 75.000 euro voor CO2-besparende maatregelen. Dat meldt bevoegd schepen Michel Vincke (sp.a)

De provincie West-Vlaanderen deed een oproep naar alle lokale besturen om klimaatprojecten uit te werken, met bijzondere aandacht voor de reductie van CO2 . De Zonnewijzer diende hiervoor een aanvraag in. Het project werd door de provincie goedgekeurd en kreeg voor de realisatie ervan een subsidiebedrag van precies 74.082,18 toegekend.

Isolatie en groendak

“Dit jaar starten we met de realisatie van dit ambitieuze project. Het doel is om in totaal een CO2-besparing van 19,88 ton per jaar te realiseren”, laat de schepen weten. “Het project voorziet de isolatie van het dak van het lokaal dienstencentrum en de bovenliggende assistentiewoningen, waarbij er een groendak zal gerealiseerd worden en de installatie van zonnepanelen. In het hele gebouw wordt ook een nieuwe en betere LED-verlichting voorzien. Maar daarmee houdt het niet op. Gistel engageert zich ook om het personeel, de bezoekers en de bewoners van de Zonnewijzer en bij uitbreiding alle inwoners van Gistel te sensibiliseren en actief te betrekken in het uitdragen van de energieboodschap.” Het stadsbestuur stimuleert dan ook het gebruik van de fiets voor het woon-werkverkeer. “Ook voor de dienstverplaatsingen binnen Gistel, streven we ernaar om zo weinig mogelijk de wagen te gebruiken. Daarom werden onlangs drie fietsen aangekocht voor de verplaatsing van de personeelsleden”, besluit Vincke.