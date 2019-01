Fietser gewond na val in gracht BBO

04 januari 2019

18u08 0 Gistel In de Moerestraat in Gistel is vrijdagmorgen een fietser gewond geraakt na een val in de gracht.

Het ongeval gebeurde rond 6.30 uur in de morgen. Volgens de politie Kouter verloor slachtoffer B.V. (32) uit Gistel om ongekende reden de controle over het stuur van zijn fiets. De man kwam in de gracht terecht zonder dat er andere voertuigen betrokken waren. Het slachtoffer verwittigde zelf de hulpdiensten. Hij werd met lichte verwondingen naar het AZ Damiaan in Oostende overgebracht. De politie deed de nodige vaststellingen.