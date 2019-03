Ex-schepen en huidig raadslid Annie Cool op Vlaamse CD&V-kieslijst Timmy Van Assche

06 maart 2019

18u33 0 Gistel Voormalig schepen en -OCMW-voorzitter en huidig gemeenteraadslid Annie Cool (58) staat bij de komende verkiezingen op de twaalfde plaats van de Vlaamse kieslijst voor CD&V.

Eerder nam ze al deel aan de federale verkiezingen van 2003 en 2007, en de Vlaamse kiesstrijd in 2014. Cool is actief als raadgever bij Vlaams minister Koen Van den Heuvel en viceminister-president Hilde Crevits. “Ik werk actiegericht: beide ministers willen namelijk snel resultaten", vertelt Cool. “Op gebied van landbouw en visserij betekent dit veel voorbereidingen op de Brexit, maar ook inzetten op duurzaamheid. Dossierkennis is heel belangrijk, mijn gedrevenheid en doorzetting zorgen dat ik veelal mijn doelen bereik. Hierdoor kon ik voor Gistel veel subsidies bekomen, zoals bij de renovatie van het zwembad en voor betere isolatie en zonnepalen voor de Zonnewijzer. Al ben ik nu geen schepen meer, toch ijver ik nog voor het bekomen van een plattelandssubsidie van 300.000 euro voor de dorpskernrenovatie in Snaaskerke. Politiek vind ik boeiend en gevarieerd: elke vraag, elk dossier blijft een uitdaging. CD&V wil steeds via dialoog problemen oplossen, net daarom wil ik me inzetten voor de partij.”