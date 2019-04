Ex-burgemeester Bart Halewyck te voet vertrokken naar Compostela: “Tijd om alles op een rijtje te zetten” Timmy Van Assche

11u12 3 Gistel In alle stilte is gewezen burgemeester en raadslid Bart Halewyck (CD&V) aan zijn voettocht naar Compostela in Spanje vertrokken. “Ik ben 57 jaar en voel me nog jong. Ik wil nog eens mijn grenzen verleggen”, vertelt Halewyck, die nu al diep in Wallonië vertoeft.

Bart Halewyck en zijn CD&V hadden op de verkiezingsavond van 14 oktober 2018 een bittere pil te slikken. Nadat Open Vld, sp.a en N-VA met elkaar in zee gingen, belandde CD&V in de oppositie. Dat betekende voor Halewyck meteen het einde van twaalf jaar burgemeesterschap. Tijdens zijn afscheidsfeest in december kondigde hij dan ook aan naar Santiago de Compostela te zullen stappen. Met een geschenkbon, die hij als afscheidscadeau kreeg van het stadspersoneel, kocht Halewyck stevige stapschoenen en rugzak. En deze week vatte hij dan toch zijn tocht aan richting Spanje. In alle stilte is Halewyck vertrokken. Op dit moment wandelt de ex-burgemeester vanuit Jodoigne - of Geldenaken, ten zuiden van Leuven - richting Namen. “Ik kies bewust voor deze route", vertelt Halewyck. “Langs de kusten van Normandië of Bretagne lopen, betekent een omweg. En de route langs Lille en Parijs is eigenlijk niet zo mooi. Ik begon met mijn wandeltocht in Gistel, maar besefte al gauw dat ik snel uit West-Vlaanderen moest geraken. Na 28 kilometer stappen in eigen regio, nam ik de trein vanuit Brugge naar Leuven, waar ‘mijn route’ ligt. Van hieruit trek ik via de Ardennen en Reims verder zuidwaarts. Net op de taalgrens zag ik al de eerste aanwijzingen gezien van de Compostelaroute. Intussen heb ik al prachtige plaatsen gezien en ben benieuwd wat er nog allemaal mijn pad zal kruisen. ”

De toch is in totaal meer dan 2.300 kilometer. “Het komt erop neer om de dagelijkse afstanden goed te doseren. Vandaag (vrijdag, red.) wandel ik bijvoorbeeld 33 kilometer, maar de afgelopen dagen stapte ik al 27, 25 of 12 kilometer. We zien het dag per dag. Maar ik hoop binnen vier maanden in Compostela aan te komen. En als - ‘als’, ik spreek nog altijd in voorwaardelijke zin - ik in Compostela geraak, zal ik misschien maar vijf minuutjes blijven", lacht Halewyck. “Ik vertrok met een rugzak die een goeie 11 kilogram weegt. Intussen nam ik wel de verstandige beslissing om enkele reisgidsen op te sturen naar mijn zus Miet en schoonbroer Pol in de Cevennen, zo’n 800 kilometer verderop in het zuiden van Frankrijk. Als alles goed loopt, ontmoeten we elkaar in Aubrac."

Maar waarom doet Halewyck deze tocht nu? “Ach, mijn midlifecrisis heb ik al gehad”, knipoogt Bart. “Maar ik voel me nog te jong om geen uitdaging meer aan te gaan. Ik wil nog eens een grote uitdaging aangaan. En deze wandeltocht is er toch wel één. Vroeger ging ik veel lopen en nam ik deel aan marathons. Maar na wat sukkelen met de voet en een operatie, had ik de ‘courage’ niet meer om de loopschoenen te strikken. Ik wil gewoon alles nog eens op een rijtje zetten, terugblikken en vooruit kijken naar het leven. Als burgemeester heb ik mij twaalf jaar lang in het zweet gewerkt, nu heb ik de tijd voor uitdagingen als deze. Eerlijk, ik had dit al veel eerder moeten doen.” Je kan het wandelavontuur van Halewyck volgen op zijn blog op de website Polarsteps.