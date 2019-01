Enige winkel van Snaaskerke sluit de deuren Timmy Van Assche

29 januari 2019

18u53 0 Gistel Eind juni sluit ‘Mini Market Bart & Gina’ definitief de deuren. Een flinke aderlating voor het polderdorp, want hiermee verdwijnt de laatste handelszaak.

De Gistelse deelgemeente telt zo’n 1.200 inwoners. Behalve restaurant Plat Préféré en café Cornelius heb je er geen echte handelszaken. Mini Market Bart & Gina, vroeger Spar, is de enige winkel van het dorp. Maar uitbaters Bart Hinderijckx en zijn vrouw, beiden vijftigers, stoppen eind juni met hun zaak in de Dorpsstraat 75. Er komt geen supermarkt in de plaats, de zaak wordt niet overgelaten. Nochtans speelt de winkel een belangrijke rol in het dorp. Naast een winkel met basisproducten, slagerij en koude bakkerij fungeerde het als postpunt en dag- en weekbladhandel. Zo kan je er al om 6.30 uur terecht. In het verleden verzorgden ze ook catering voor evenementen en waren ze ook sponsor van lokale verenigingen. Het koppel wil geen verdere commentaar geven op de sluiting. “De sluiting betekent een groot ongemak voor ons dorp”, zegt raadslid Bart Van Parys (Open Vld) uit Snaaskerke. “Je kan er altijd voor een kleine boodschap terecht.” Ook raadslid Jan Willems (CD&V) kent de winkel goed als ex-Snaaskerkenaar. “De zaak bestaat al 25 jaar, van toen mijn kinderen een pak jonger waren. Voor Bart en Gina naar Snaaskerke kwamen, baatten ze een winkel in Leffinge uit. Voorheen was het pand een ‘patattenkot’, een opslagplaats voor aardappelen. Het gemis zal groot zijn. De uitbaters stonden altijd ten dienste van iedereen. Zelfs voor zieke of oudere mensen die niet meer goed te been zijn/waren leverden ze speciaal altijd aan huis.”

“Niemand verplichten”

En nu? Is de leefbaarheid van het dorp bedreigt? Wie straks inkopen wil doen, zal hiervoor zo’n vijf tot zes kilometer - enkele rit - moeten autorijden of fietsen naar Gistel. “De sluiting is een zeer spijtige zaak. Onze andere kleine deelgemeenten, zoals Moere en Zevekote, hebben wel nog een slager, bakker of kruidenier”, merkt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) op. “Maar Snaaskerke is een sterke gemeenschap en zal standhouden, ook zonder buurtwinkel. Als stad kunnen we wel een bedrijfsvriendelijk milieu creëren en handel stimuleren, maar ondernemers moeten wel zelf bereid zijn om te investeren in een nieuwe zaak.” Schepen voor lokale economie Dries Depoorter (Open Vld) pikt in. “Je kan niemand verplichten om een zaak over te laten of te komen opstarten. Als stadsbestuur staan we niet weigerachtig tegenover een nieuwe winkel. Men moet wel beseffen dat het moeilijke tijden zijn voor kleine buurtwinkels, maar we zien wel een draagvlak voor een nieuwe handelszaak in Snaaskerke.”