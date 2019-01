Eerste zitting van het jaar en al meteen prijs: ex-burgemeester clasht met fractieleider Open Vld Timmy Van Assche

03 januari 2019

23u48 0 Gistel De installatie van de nieuwe gemeenteraad verliep vlot. Tot de fractieleiders het woord mochten nemen. Het werd een harde aanvaring tussen uittredend burgemeester Bart Halewyck (CD&V) en Open Vld-fractieleider Noël Cordier.

De raadzaal van het administratief centrum was véél te klein om alle toeschouwers van de nieuwe gemeenteraad een plekje te geven. Na twaalf jaar in het bestuur te hebben gezeten, volgt CD&V de komende zes jaar een oppositiekuur. Open Vld vormt samen met N-VA en Sp.a een meerderheid en levert met Gauthier Defreyne, zoon van ex-burgemeester Roland Defreyne, de nieuwe burgervader. De zitting verliep vlot, tot de fractieleiders het woord namen. Bart Halewyck, uittredend CD&V-burgemeester, stak het vuur aan de lont en richtte zich vooral tot Open Vld. Met liberaal Roland Defreyne had CD&V namelijk een voorakkoord. Maar op de verkiezingsavond zette Roland Defreyne zichzelf aan de kant om een coalitie te kunnen vormen met N-VA en Sp.a en vervolgens zijn zoon Gauthier tot burgemeester te maken - die had overigens na Roland de meeste voorkeurstemmen bij Open Vld. Tijdens de installatiezitting sprak Halewyck steevast over Roland Defreyne als ‘hij, wiens naam ik niet mag uitspreken’. Het is tijdens een openbare zitting namelijk verboden om een niet-raadslid aan te vallen. “’Hij zou de waarde van een handtekening moeten kennen. Een getekende overeenkomst moet uitgevoerd worden. Samen hadden we zeventien op 23 zetels en zouden we een brede laag van de bevolking vertegenwoordigen. Hij voerde de hele tijd campagne met de slogan ‘nog één keer burgemeester’. Toch neemt hij zijn ambt niet op. Wie gelooft die mensen nog? Gistel koos overduidelijk voor twee personen die nu niet mee zullen besturen (Roland Defreyne en Bart Halewyck zelf, red.).” Halewyck sprak burgemeester Gautier Defreyne ook aan als ‘Defreyne junior’, waarop de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Wim Gevaert een eerste keer tussenbeide kwam. Halewyck ging onvermurwbaar door. “Open Vld is een vrouwonvriendelijke partij: slechts twee van de tien verkozenen is een dame. Ook de deelgemeenten van Gistel zijn ondervertegenwoordigd: niemand uit Zevekote, slechts één iemand uit Moere. Kijk, dit is kiezersbedrog, een theaterstuk. Ikzelf met bedrogen door iemand voor wie ik veel respect had en vertrouwen koesterde (verwees Halewyck naar Sp.a, red.). N-VA en Sp.a (beiden ex-coalitiepartners van CD&V, red.) gingen er fors op achteruit, vertegenwoordigen nauwelijks de bevolking en toch pakken ze een schepenambt. Onvoorstelbaar."

“Nepotisme”

Noël Cordier, fractieleider van Open Vld, nam hierop de microfoon. “Wij maken als grootste partij onze eigen keuzes. Open Vld is al 24 jaar de grootste in Gistel, maar zat de laatste 12 jaar in de oppositie. Dàt is pas kiezersbedrog. Het is de verdienste van Gauthier dat hij burgemeester is geworden en in de voetsporen treedt van zijn vader, die al twaalf jaar lang oppositie voert. Dat Halewyck vandaag geen burgemeester is, heeft hij aan zichzelf te wijten. Hij had beter zijn eigen functioneren in de vorige legislatuur in vraag gesteld. Bart Halewyck vergeleek Roland Defreyne eerder met dictators als Kabila en Kim Jong-Il. Kan je nog lager vallen wanneer je een politiek tegenstander linkt aan dit soort regimes? Eerder beschuldigde Halewyck Defreyne ook al van nepotisme, het begunstigen van familieleden door hen in hoge functies te benoemen. Maar nepotisme is ook dichte familie benoemen in een job aan de gemeente, nietwaar collega Halewyck?" Daarop was voor de ex-burgemeester de maat vol en moest Gevaert opnieuw tussenbeide komen. Halewyck overweegt een klacht in te dienen tegen Cordier voor valse beschuldigingen. Ann Vandenbroele (sp.a) pikte in. “Hopelijk is dit betoog van CD&V geen voorbode van verbitterd en gefrustreerd oppositie voeren.” Wim Aernoudt van N-VA besloot. “Dat CD&V een voorakkoord sloot met Open Vld en toch nog in de oppositie belandt, is gewoon een foute beslissing. Hopelijk stoppen de persoonlijke afrekeningen hier.” Gauthier Defreyne, die het hoofd koel hield, nam tijdens de zitting het woord niet. “Een afspraak binnen de fractie”, luidde de eenvoudige uitleg.