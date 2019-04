Eerste fase van structurele onderhoudswerken op de E40 tussen Jabbeke en Gistel



Timmy Van Assche

04 april 2019

13u44 5 Gistel Vanaf dinsdag 23 april start in opdracht van het agentschap Wegen en Verkeer de eerste fase van de structurele onderhoudswerken op de E40 tussen Jabbeke en Gistel in de richting van Frankrijk. Deze werken zullen 45 werkdagen in beslag nemen en zullen voor ernstige hinder zorgen.

De rijweg wordt volledig vernieuwd, tot en met de fundering. Ook de vangrails worden vernieuwd. De werfzone start vanaf het knooppunt Jabbeke net voorbij de splitsing met de A10 naar Oostende en eindigt vlak voor de parking in Westkerke, tussen kilometerpunt 46,950 en 41,600.

Hinder

Op dinsdag 24 april na de ochtendspits, vanaf 9 uur, start de aannemer met het klaarzetten van de werfsignalisatie. Om deze voorbereidende werken te kunnen uitvoeren, moet het verkeer in de rijrichting Brussel over de pechstrook waardoor er ernstige hinder zal zijn. In de loop van woensdag 25 april zal de werfzone ingericht zijn en vanaf dan wordt het verkeer richting Frankrijk met behulp van doorsteken op de andere rijrichting gebracht. Vanaf dan geldt de volgende verkeerssituatie tot het einde van de werken. Het verkeer op de E40 richting Frankrijk moet over één versmalde rijstrook, verkeer richting Brussel moet over twee versmalde rijstroken.

Omleiding Oudenburg

Het verkeer op de A10 komende van Oostende, Zandvoorde en Oudenburg zal ter hoogte van de verkeerswisselaar Jabbeke niet naar Veurne kunnen rijden. Dit verkeer moet de omleiding volgen via Oudenburg en Oostende en via de oprit Gistel naar Veurne rijden. De parking in Westkerke blijft toegankelijk tijdens deze eerste fase.

“Vanaf 25 april zullen deze werken voor ernstige hinder zorgen voor het verkeer richting Frankrijk. Vooral tijdens weekends met mooi weer kunnen de files hoog oplopen. We raden toeristen met bestemming Westkust daarom aan om zoveel mogelijk het openbaar vervoer te nemen. Het verkeer richting Brussel zal nauwelijks hinder ondervinden”, meldt Dirk Vanhuysse van AWV. “De werken zullen 45 werkdagen in beslag nemen. De aannemer zal zeven dagen op zeven en dag en nacht doorwerken zodat de totale duur van de werken beperkt blijft.” Bij regenweer of te koude temperaturen kunnen de werken niet uitgevoerd worden.

Tweede fase

Na de zomervakantie volgt een tweede fase van deze werken waarbij er aansluitend op deze werf ook in de rijrichting van Frankrijk gewerkt wordt vanaf de parking Westkerke, die dan wel zal afgesloten zijn, tot Gistel. Meer info hierover wordt later vrijgegeven.