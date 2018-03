Drugskoerier riskeert 37 maanden cel 30 maart 2018

Een 42-jarige drugskoerier uit Gistel riskeert voor de rechtbank van Brugge 37 maanden cel en een verbeurdverklaring van 100.000 euro. De man ging in 2016 geregeld naar Hulst in Nederland en kwam terug met sporttassen vol cannabis, hasj, xtc, cocaïne en heroïne om hier af te leveren.





De politie voerde telefoontaps en huiszoekingen uit. In de maïsvelden achter zijn woning werd een sporttas vol drugs aangetroffen. Mario L. verklaarde dat hij in 2016 in Hulst was om er drugs voor eigen gebruik aan te kopen. Hij werd naar eigen zeggen na aandringen overtuigd door twee Nederlanders om koerier te spelen.





"Ik kreeg er 500 euro per levering, al heb ik de drugs nooit eigenhandig verkocht", verdedigde de beklaagde zich. "Ik beging een enorme stommiteit na mijn echtscheiding. Ik was depressief, trok in bij mijn stiefbroer en raakte in de drugswereld verzeild. Ik heb al mijn geld erdoor gejaagd en van het een kwam het ander. Ik schaam me voor mijn werk, want ik ben er al twintig jaar ploegbaas", aldus de beklaagde.





Het parket is ervan overtuigd dat de man zelf ook drugs verkocht want het vond zijn vingerafdrukken op de aparte pakketten cannabis. Het wil de vermogensopbrengst, geschat op 100.000 euro, verbeurd verklaard zien.





Vonnis op 23 april. (BBO)