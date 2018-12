Dronken man slaapt op parking grootwarenhuis JHM

09 december 2018

De politie moest zaterdagmiddag tussenbeide komen op de parking van een grootwarenhuis langs de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel. Daar bleek rond 16.30 uur ‘s middags zowaar een dronken man languit zijn roes uit te slapen in het midden van de parking. Het ging om de 44-jarige R.C. uit Gistel die duidelijk openbaar dronken was. De man werd meegenomen naar de politiecel waar hij verder zijn roes kon uitslapen. Er werd ook een PV opgesteld.