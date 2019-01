Dringende herstellingswerken aan E40/A18 op 5 februari Timmy Van Assche

29 januari 2019

20u03 0 Gistel In februari 2019 worden op verschillende locaties op de gewest- en autosnelwegen plaatselijke herstellingen in het wegdek uitgevoerd. Zo ook ter hoogte van Gistel.

Door de overeenkomsten die het Agentschap Wegen en Verkeer afsloot met de asfaltcentrales, kunnen de dringende herstellingswerken “op een kwaliteitsvolle manier met warm asfalt worden uitgevoerd”, zo meldt AWV. “Daarbij wordt telkens de toplaag van het wegdek afgefreesd en een nieuwe toplaag in warm asfalt aangebracht.” Op de E40/A18 ter hoogte van Gistel in de richting van Brugge wordt op dinsdag 5 februari gewerkt. Tussen kilometers 36,5 en 37,5 wordt een trage rijstrook ingericht. De werken starten om 5 uur en eindigen om 18 uur. Er is mobiele signalisatie voorzien.