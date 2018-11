Drieste inbraak aan industrieterrein 05 november 2018

02u21 4

Langs de Nieuwpoortse Steenweg in Gistel hebben inbrekers vrijdagavond op drieste wijze hun slag geslagen in een woning. De daders probeerden even voor 19.30 uur enkele ramen aan de achterzijde te forceren. Toen dat niet lukte, gooiden ze met grof geweld een groot raam in. De dieven doorzochten de volledige woning, maar over de precieze omvang van de buit bestaat nog geen duidelijkheid. Het labo van de federale politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek. Eind vorige week werd al ingebroken in twee appartementen op de Markt. De inbrekers gingen op beide plaatsen aan de haal met cash geld en juwelen. De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraken. (SDVO)