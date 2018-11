Drie woninginbraken 12 november 2018

In Gistel werd afgelopen weekend ingebroken in drie woningen. In de Galgestraat werd zowel zaterdagavond laat als zondagochtend een inbraak vastgesteld. In het eerste huis werd een raam opengepraamd aan de zijkant van de gevel en kwamen de dieven in de slaapkamer terecht. In het tweede huis sloegen de dieven een keukenraam stuk. Telkens werd de woning doorzocht, maar is het nog niet duidelijk wat de buit is. Ook langs de Oostendsebaan werd ingebroken. Daar drongen de dieven een leegstaand huis binnen door een toiletraam open te breken. Er werd niets gestolen. (JHM)