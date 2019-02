Dorpskernvernieuwing Snaaskerke start binnenkort, bewoners kunnen met vragen naar centraal meldpunt Timmy Van Assche

22 februari 2019

15u13 5 Gistel Als alles volgens plan loopt, start volgende maand de eerste van drie fasen in de totaalvernieuwing van Snaaskerke. De voornaamste vraag van de inwoners is dat er voldoende parkeerplaatsen komen. Communicatie is ontzettend belangrijk. “We starten een centraal meldpunt op waar iedereen terecht kan met vragen en opmerkingen”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld).

Tijdens een nieuwe bewonersvergadering werd de dorpskernvernieuwing van Snaaskerke besproken. Het polderdorpje telt zo’n 1.200 zielen en ondergaat als laatste deelgemeente van Gistel een noodzakelijke transformatie. Eerder waren Gistel zelf, Moere en Zevekote aan de beurt. De vernieuwing is nodig, want bijvoorbeeld enkele nutsleidingen liggen er nog bovengronds en alle voetpaden hebben een opknapbeurt nodig. De grootschalige werken zijn opgedeeld in drie fasen. De eerste fase omhelst vooral de centrale straten, zoals de Dorpsstraat en bijhorend plein, Vrijheidsstraat en Dwarsstraat. “Die eerste fase zou volgende maand starten, wanneer de aannemer de nutsleidingen en rioleringen aanpakt”, licht burgemeester Defreyne toe. “Pas daarna volgen de wegeniswerken, maar daarvoor moet nog een aannemer worden aangesteld. In totaal zal deze fase anderhalf tot twee jaar duren.” Als deze eerste fase is afgerond, volgt het tweede deel van de werken. “Daarbij worden de IJzerweg-, Peper- en Snaaskerkestraat vernieuwd. Een ontwerp hiervoor moet nog worden opgemaakt en zullen we bespreken met de inwoners”, vervolgt Defreyne. “We willen ook de laatste fase zo rap mogelijk aanpakken. Zo hopen we de hele dorpskernrenovatie in één legislatuur af te werken en niet verspreid over twee of zelfs drie ambtstermijnen.” In de laatste fase komen de Dwergenstraat, Kabouterstraat en Dorpsstraat tussen de Kanaalstraat en tot even voorbij de Tovenaarsstraat aan bod.

Parking

De voornaamste vraag van de bewoners is die naar voldoende parkeerplaatsen. Vooral in het centrale deel van de Dorpsstraat is de rijweg smal en parkeren beperkt. “In de oorspronkelijke plannen van het vorige stadsbestuur zouden er heel wat parkeerplaatsen sneuvelen. Er zouden niet alleen parkeerplaatsen in de Dorpsstraat zelf verdwijnen, maar ook op het dorpsplein langs de Groene 62. Nu, de ontwerpplannen kunnen we niet volledig omgooien, maar we luisteren wel naar de inwoners. Zo is er al overleg geweest met de provincie om toch nog parkeerplaatsen te voorzien op het dorpsplein. Als er minder parkeerplaatsen komen in het centrum zelf, moeten inwoners wel nog altijd hun auto kwijt kunnen. Een beslissing is er nog niet, maar de provincie is wel geneigd mee te gaan in het nieuwe voorstel”, zegt Defreyne.

Centraal meldpunt

Ook de communicatie met de inwoners wil de nieuwe beleidsploeg aanpakken, op vraag van de inwoners. “Communicatie is essentieel. We zullen een centraal meldpunt inrichten. Wie vragen of opmerkingen heeft, kan die mailen naar dorpskernsnaaskerke@gistel.be. Wij bekijken de aanvragen dan met het studiebureau. Ook het luik openbare werken op de stedelijke website willen we aanpakken, sneller voorzien van updates en overzichtelijker maken – niet alleen voor de werken in Snaaskerke, trouwens.” De kost ten laste van de stad voor het hele project bedraagt 4,5 miljoen euro.