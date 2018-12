Dit jaar ruim 1.750 bezoekers voor Oostmolen (en drie huwelijken) Timmy Van Assche

20 december 2018

15u24 0 Gistel De beschermde Oostmolen mag terugblikken op een geslaagd jaar en pakt uit met enkele opvallende cijfers.

De Oostmolen in de Warandestraat is een van de belangrijkste trekpleisters van Gistel. De historische molen - de eerste vermelding dateert al van 1302 - heeft een succesvol jaar achter de rug. Zo waren er in 2018 maar liefst 1.750 individuele bezoekers en twintig groepsbezoeken. Ook opvallend: dit jaar werden er drie huwelijke voltrokken, waarvan eentje zelfs nog deze maand.

Dat de molen effectief nog in gebruik is, bewijzen volgende cijfers: op 76 draaidagen werden er 102.803 omwentelingen geteld. Er werd 350 kilogram graan gemalen en 16 liter olie geslagen. Tot slot volgden twee molenaars met succes hun opleiding in de Oostmolen.

De Oostmolen is een tot torenkotmolen omgebouwde staakmolen waar zowel olie als graan worden bewerkt. Het wiekenkruis vormt de aandrijving voor de maalstenen en olieslagerij. In juni 1999 brak er een wiek af en stond de molen er troosteloos bij. Tot in 2007, toen de restauratie werd afgerond.

Weer plek om samen te komen

Benoît Delaere van de molenaarsploeg duidt het belang van de Oostmolen. “Hij is de enige in zijn soort in België. De rol van de molen vandaag is ook veel groter dan louter een monument. We willen er weer een echte ontmoetingsplaats van maken, want vroeger was een molen de plaats waar landbouwers samenkwamen, waar kinderen speelden en mensen met elkaar een praatje sloegen. Van april tot oktober is de molen elke zondag te bezoeken, maar we organiseren ook verschillende activiteiten. Denk maar aan onze jaarlijkse Olieslagdag in oktober en de seizoensopening in april. Wat betreft het malen van graan en slaan van olie: we hebben toestemming van het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid om sporadisch bewerkt graan en olie verkopen. Maar de volumes zijn zodanig beperkt dat je dit moet zien als een ambachtelijk verhaal en niet als een commerciële activiteit.”

De aanpalende bistro met terras en wielermuseum maken van de volledige Oostmolensite een leuke uitstap.