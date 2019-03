Discussie over bouwproject Zomerloosstraat-Acacialaan van de baan? Provincie moet beslissing nemen Timmy Van Assche

14 maart 2019

15u13 0 Gistel Al geruime tijd is er discussie over de over de komst van een bouwproject in het zogenaamde ‘Bos van Smisse’, een met bomen begroeid perceel op de hoek van de Zomerloosstraat en Acacialaan. Na een nieuwe bewonersvergadering lijkt er nu consensus in de maak te zijn over de toekomst van het perceel.

Concreet werd een bouwvergunning ingediend om er een 21 appartementen te bouwen, verspreid over drie bouwlagen, op het perceel van zo'n 8.000m². Groen kaartte voorheen al de invulling van het ruimtelijke uitvoeringsplan aan en meent dat de stad het perceel had moeten inkleuren als bosgebied. Kimberly Maenhoudt van oppositiepartij Groen zette de kwestie opnieuw op de agenda van de gemeenteraad, nadat er eerder bezwaren werden ingediend door omwonenden. “Het terrein is woongebied en al in 2010 werd in het RUP Kom Noord vastgelegd dat daar een meergezinswoning kan komen met een maximaal oppervlak van 1.000 m². Dat is een achtste van het terrein”, verduidelijkt schepen van ruimtelijke ordening Wim Aernoudt (N-VA). “Op die manier wilde men, met respect voor de rechten van de eigenaar, de groene omgeving maximaal handhaven. Deze keuze is eigenlijk een voorafname van wat de Vlaamse bouwmeester vandaag naar voor schuift als goed beleid. Door in de hoogte te bouwen kan je meer open ruimte creëren tussen de bebouwing.”

Provincie beslist

Het concrete project dat nu op tafel ligt werd door de vorige meerderheid goedgekeurd en wordt ook door de huidige meerderheid gesteund. Groen heeft zich tijdens de verkiezingscampagne geprofileerd op dit project. Er werd dan ook beroep aangetekend bij de provincie. “Dat beroep werd in een hoorzitting besproken. Op die zitting werd afgesproken om de omwonenden en de projectontwikkelaar samen te brengen. Die vergadering vond deze week plaats”, vervolgt Aernoudt. “Op die vergadering kwamen geen noemenswaardige nieuwe elementen naar voren en werden alle partijen gehoord en standpunten op elkaar afgestemd. De discussie ging niet over het al dan niet realiseren van een project, maar wel over de modaliteiten: waar kan het gebouw best komen om enerzijds de groene omgeving maximaal te sparen, maar anderzijds ook de privacy van de omwonenden maximaal te respecteren. Het is, door het beroep, de provincie die nu een beslissing moet nemen over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning”, besluit de schepen.