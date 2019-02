Dikketruiendag in basisschool De Klimop draait ook om fietsveiligheid Timmy Van Assche

12 februari 2019

18u29 0 Gistel Basisschool De Klimop liet Dikketruiendag niet onopgemerkt voorbijgaan.

Eerst werden de leerlingen opgewarmd op leuke muziek gekozen door de leerlingenraad. Bovendien kregen ze elk een kopje warme chocomelk. Maar meest opvallende was wel dat de Putbekestraat, waar de school gevestigd is, autovrij werd gemaakt. De straat werd een volledige dag gebruikt om de fietsvaardigheden van de kinderen te verbeteren. Uiteraard werd ook stilgestaan bij het klimaat en het actuele debat. De kwestie kwam uitgebreid aan bod tijdens de lessen in de lagere school.