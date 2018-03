Dieven aan de haal met 600 euro aan siereenden 01 maart 2018

02u38 0

Dieven zijn in de nacht van maandag op dinsdag aan de haal gegaan met twaalf siereenden uit een tuin in de Nieuwpoortsesteenweg in Gistel. De eenden hebben samen een waarde van zo'n 600 euro. Het gaat namelijk om de rassen schoudertaling, mandarijn, witoog, wintertaling, carolina, bahama en roodschoudertaling.





"Wie gaat in godsnaam 's nachts op dievenpad om eenden te stelen?", vraagt liefhebster en eigenares Nancy Van Quickenborne zich af. De vrouw houdt sinds enkele jaren verschillende soorten eenden, naast kippen en eekhoorns. "De dieven wisten blijkbaar dat we siereenden achteraan de tuin hebben zitten, want aan de straatkant zijn ze niet zichtbaar. Wellicht zijn de dieven via een veld over onze omheining gekropen om in het perk te geraken. Onze hond maakte me maandagnacht rond 4 uur wakker, ik ging beneden kijken en zag dat twee eendjes uit het perk waren gevlogen. Ik stak ze terug, maar zag pas de volgende morgen dat de rest verdwenen was. Een kuiken van een roodschoudertaling, die mijn man en ik nog maar net hadden gekocht, is blijkbaar gewond geraakt bij de nachtelijke diefstal. We vonden het al liggend in een hoekje in het perk. Het liep een kwetsuur op in de hals, wellicht doordat het dier op de vlucht sloeg voor een vangnet. Hoogstwaarschijnlijk overleeft het beestje het niet", aldus Nancy Van Quickenborne. De vrouw deed aangifte bij de politie. "Wellicht zie ik mijn dieren niet meer terug en worden ze binnenkort op een of andere markt verkocht. We zullen in elk geval een hogere omheining installeren. Ik ben er eigenlijk echt van aangedaan", besluit Nancy. (BBO)