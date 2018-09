Dienstencentrum De Zonnewijzer viert 30ste verjaardag 05 september 2018

02u35 0

Lokaal dienstencentrum De Zonnewijzer heeft onlangs het dertigjarig bestaan gevierd. De medewerkers blikken terug op een mooi jaarprogramma. Het feestjaar werd afgesloten met een groot zomerfeest in zaal Zomerloos. Op het menu een kippenfestijn, koffie met taart en een optreden van zanger Paul Bruna. Het bestuur en de vele medewerkers en vrijwilligers zorgden voor een geslaagde namiddag. Het lokaal dienstencentrum is een gezellige ontmoetingsplaats met tal van activiteiten en diensten. Bij het infopunt voor ouderen kan je terecht met vragen over subsidies en thuiszorg.





(TVA)