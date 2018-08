Dief steelt materiaal uit bestelwagen 30 augustus 2018

02u37 0

In de Kleine Warande in Gistel hebben dieven ingebroken in een lichte vrachtwagen. Dat stelde een bouwvakker dinsdagmorgen voor het begin van de werkdag vast. Er bleken allerhande werktuigen, zoals boormachines, slijpschijven en zaagmachines, verdwenen. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek. (BBO)