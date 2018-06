Dementerende vrouw ook in beroep vrijgesproken voor dood Amy-Love 23 juni 2018

Een 81-jarige dementerende vrouw uit Middelkerke is ook in beroep vrijgesproken voor de dood van Amy-Love Dewilde (16) uit Oudenburg. Het meisje werd op 11 april 2016 op de Markt van Gistel verpletterd tussen een ijzeren bankje en een geparkeerde Mercedes die plots vooruit was geschoten. De wagen was van een 83-jarige man uit Middelkerke, zijn dementerende vrouw had hij achtergelaten met de sleutels op het contact. De bejaarde dame draaide wellicht de sleutels om, waardoor de wagen vooruit schoot. In eerste aanleg sprak de politierechter zowel de vrouw als haar echtgenoot vrij. De moeder van Amy-Love ging daar niet mee akkoord en tekende op burgerlijk gebied beroep aan tegen de vrijspraak. Die werd gisterenmorgen opnieuw bevestigd. "Het is duidelijk dat de vrouw leed aan verwardheden en niet op elk moment controle had over haar daden", stelde de rechter. "Er is dus twijfel of ze geestesbekwaam was. Haar echtgenoot kon niet verwachten dat zijn vrouw de sleutels foutief zou gebruiken." (SDVO)