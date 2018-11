De Klimop investeert in iPads voor leerlingen 16 november 2018

Basisschool De Klimop heeft geïnvesteerd in digitale middelen. "Onze school kocht tien iPads. In de huidige maatschappij zijn die moeilijk weg te denken en bovendien zijn ze een leerrijke aanvulling op de dagelijkse lessen", zegt directeur Kelly Dildick. De tablets worden onder meer ingezet tijdens de lessen actualiteit, Nederlands en wereldoriëntatie. "Er is ook voorleessoftware voorzien. Voor leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken is dat een hefboom", aldus de directrice. De leerlingen van klas L4 zijn alvast enthousiast. Op de foto: Juf Sabine Depoorter (links), directeur Kelly Dildick (rechts) en de leerlingen van L4.





(BBO)