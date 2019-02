Daniël werd 6 jaar geleden imker, zijn honing is

nu erkend als streekproduct Timmy Van Assche

19 februari 2019

18u36 0 Gistel De honing van Daniël De Rycker en Martine Van Litsenburgh is officieel uitgeroepen tot Vlaams streekproduct. “Hiermee willen we een ambassadeursrol vervullen voor alle andere imkers. We laten de natuur gewoon haar werk doen”, vertelt Daniël.

Dat honing uit Snaaskerke wordt erkend als streekproduct, is verrassend voor het grote publiek. En het is al helemaal straf, gezien Daniël nog maar zes jaar als imker actief is. “Ik werkte als projectleider bij Proximus in Brussel en was van 5 tot 19 uur met mijn job bezig. Maar ik was liefhebber van alles wat met de natuur te maken had. Ik zocht ook naar een activiteit voor wanneer ik met pensioen zou gaan. Acht jaar geleden volgde ik een imkercursus in Poperinge. En zes jaar geleden ben ik als imker begonnen”, vertelt de 62-jarige bijenliefhebber. Intussen is Daniël ook secretaris van de Kustbie, de regionale imkersbond. “We begonnen zelf cursussen te organiseren en in 2016 volgde ook mijn vrouw Martine (60) les. Nu zijn zelfs mijn zoon Maarten (30) en zijn vriendin Jessica (26) cursisten. De opvolging is dus al verzekerd.”

Bomvol smaak

Heel concreet roemt het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) de honing van Daniël en Martine omwille van de opvallende smaak. “Wij doen niet aan monocultuur. Er staan bijenkasten van ons in Koekelare, Kortemark, Vladslo, Roksem en soms in de duinen bij Raversyde”, vervolgt Daniël. “Sommige kasten staan in bossen, in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos, andere dan weer bij particulieren en landbouwers. Wij wonen in het centrum van Snaaskerke en in zo’n dichtbevolkte omgeving is het niet evident om bijenkasten te houden. Toch heb ik er regelmatig staan hoor, maar niet te veel. Maar goed, net omdat de bijen op en in verschillende bloemen en velden vertoeven, heeft ook de honing verschillende smaken en vitaminen. Daar houden we van. We laten de natuur haar werk doen.” Om erkend te worden, moest Daniël ook aantonen dat imkeren al meer dan honderd jaar in regio plaatsvindt.

Samen tegen sjoemelhoning

Daniël en Martine hebben nu negentien bijenvolken. De nuttige insectjes houden is geen evidentie. “De grootste doodsoorzaak bij bijen is de varroamijt, een uitheemse soort. Die kruipt in de larven van de bijen en tast ze aan. Maar mits een goeie behandeling kan je alles onder controle houden. De hoeveelheid honing die we hebben, varieert per jaar. Per kast heb je elf bijenramen en per raam kan je tot twee kilogram honing hebben, als er voldoende dracht is. Dat zijn mooie aantallen.” Voor een potje honing van 500 gram betaal je een correcte prijs van 6 euro. “Dat is ook de richtprijs die de imkerverenigingen voorschrijven”, duidt Daniël. “Kijk, als je ergens een pot honing van 500 gram ziet staan voor amper één euro, dan weet je dat er iets niet klopt. We moeten ons bewustzijn van zogenaamde ‘sjoemelhoning’. Op veel honingpotten staat aangegeven dat er honing van in en buiten de Europese Unie gemengd wordt. Dat is vooral problematisch als deze uit China komt. Daar komt synthetisch stuifmeel uit een zakje en wordt het manueel op de bloesems aangebracht. Eigenlijk is het eindproduct niet meer dan pure suiker. Dit heeft niks meer met de ambacht zelf te maken. Met dit behaalde label willen we dan ook een ambassadeursrol op ons nemen voor alle andere imkers. Samen bereiken we meer.” De honing wordt op de markt gebracht onder de naam ‘BIJ De Honingmaker’ in de Vrijheidsstraat. Meer info: 059/27.84.75 en danny.de.imker@gmail.com.