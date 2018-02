Citroën belandt op dak in gracht 12 februari 2018

Een Citroën C3 is zaterdagavond rond 21 uur op zijn dak beland in de gracht langs de E40 in Gistel, in de richting van Veurne. De 60-jarige bestuurder wilde uitwijken voor een vrachtwagen op zijn rijstrook, maar begon in de regen te slippen. De wagen schoof van het wegdek en tolde op zijn dak in de gracht. Daarin stond gelukkig niet veel water. De zestiger zat wel gekneld en moest de brandweer van Gistel bevrijd worden. Daarna werd hij met lichte verwondingen overgebracht naar het Serruysziekenhuis in Oostende. De rechterrijstrook op de E40 bleef even afgesloten voor de takelwerken. (JHM)