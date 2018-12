Cheque van 875 euro voor ‘Boeren op een Kruispunt’ Timmy Van Assche - Bart Boterman

26 december 2018

Gistel Dankzij de organisatie van een theaterstuk kon geld opgehaald worden voor de vereniging 'Boeren op een Kruispunt'.

De landbouw- en cultuurraad organiseerden op 1 oktober samen het theaterstuk ‘Wij Varkenland’ in Zaal Zomerloos, met acteur Lucas De Man. “Het verhaal ging over een landbouwersfamilie in moeilijkheden. De avond was een succes dankzij iedereen die zijn schouders er onder heeft gestoken en de 270 toeschouwers. De landbouwers hebben heel wat sponsorgeld bijeengebracht via hun leveranciers, maar dat bleek achteraf gezien niet nodig om de avond te financieren”, zegt medeorganisator en landbouwer Johan Logghe.

“Daarom werd beslist om het sponsorbedrag van 875 euro te schenken aan ‘Boeren op een Kruispunt’”, pikt landbouwschepen Annie Cool (CD&V) in. “Die vzw is een hulporganisatie voor alle Vlaamse boeren en tuinders in nood en is ook actief in Gistel. Hun medewerkers kennen het leven en het vak van de boer en tuinder door afkomst, opleiding en beroepservaring”, aldus Annie Cool. Riccy Focke, de directeur van Boeren op een Kruispunt, kwam de cheque in ontvangst nemen en was erg opgezet met de steun uit Gistel.