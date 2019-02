Chef Siegfried Bourcier, voormalig uitbater van De Witte Ezel, overleden Timmy Van Assche Bart Boterman

21 februari 2019

13u11 17 Gistel Siegfried Bourcier, bekend als uitbater en kok van restaurant ‘De Witte Ezel’ langs de Oostendsebaan in Snaaskerke, is overleden.

Bourcier was amper 47 jaar, maar lag al een tijdje in het AZ in Brugge. Hij werd als geboren Fransman uitgeroepen tot ‘jeune espoir de la cuisine française’ of meest talentvolle chef van Frankrijk. Hij roerde in de potten bij zowel Lusitania op de zeedijk in Oostende en l’Estaminet in Stene, bekend voor haar vele restaurants. Tussen 2006 en 2017 was hij zowel chef als uitbater van bistro De Witte Ezel nabij de Kalsijdebrug in Snaaskerke. Daarna was Bourcier nog actief in De Molen, opnieuw in Stene. “Siegfried was een joviale, graag geziene man die steeds een aangenaam praatje sloeg met de klanten”, laat de familie weten. Hij laat drie kinderen na. De eredienst vindt plaats in intieme kring.