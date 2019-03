Charmante chansonavond tijdens ‘Place Musette’ met Derek en Rony Verbiest Timmy Van Assche

01 maart 2019

18u09 0 Gistel Op zaterdag 23 maart kan je in zaal Zomerloos terecht voor een opvallende avond vol Franse chansons.

‘Place Musette’ is ontstaan tijdens de Gentse Feesten van 2007. Derek, bekend van Derek & the Dirt, nodigt er sedertdien jaarlijks zijn favoriete muzikanten uit om in een Franstalig repertoire te duiken. Van de pure valse ‘musette de Paris’ tot de chansonklassiekers van Adamo, Brel, Becaud, Bressens, Gainsbourg en Moustaki. Het huisorkest van Place Musette, een kwartet onder leiding van zanger-gitarist Derek zelf en topaccordeonist Rony Verbiest, verwelkomen je in Gistel op de dansvloer. Eerder waren ze bijvoorbeeld al op Theater Aan Zee in Oostende te gast voor een ferm gemaakt optreden. De avond start al om 20 uur in Zomerloos in de Sportstraat. Tickets kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar via 059/28.98.71 of in het cultuurcentrum zelf.