Celstraffen tot 37 maanden voor Britten die

bestuurder carjackten langs E40 Siebe De Voogt

18 april 2019

14u04 1 Gistel Vier Britten en een Ier hebben in de Brugse rechtbank celstraffen van 30 en 37 maanden gekregen voor een carjacking op de E40 in Gistel. Ze deden zich volgens het slachtoffer voor als politiemensen. De bende bleek ook verschillende inbraken te hebben gepleegd in het Antwerpse.

De bestuurder van een Audi S3 reed op 4 maart vorig jaar langs de E40 richting Brugge, toen ter hoogte van Gistel een Audi A6 naast hem kwam rijden. Volgens het slachtoffer zwaaiden de verdachten met iets dat leek op een politiebadge. “Hij dacht dat het ging om een anonieme wagen en zette zich op de pechstrook”, stelde de procureur. “De beklaagden vroegen het slachtoffer om uit te stappen en zijn handen op de vangrail te leggen. Uiteindelijk reed één van hen weg met z’n wagen.” De broers James (25) en Johnny H. (29) kwamen samen met hun neef Edward (43) al snel in het vizier van de speurders. Onderzoek bracht aan het licht dat de Britten van Ierse origine het slachtoffer al vanaf Mannekensvere achtervolgden. Samen met de Ier Miles M. (38) en Henry P. (23) uit Wales kon de familie ook aan verschillende inbraken in het Antwerpse gelinkt worden. Ze pleegden onder meer woninginbraken in Schelle en Schilde. In een Brantano-filiaal in Gent maakten ze dan weer een paar schoenen en kledij buit. James en Edward H. kregen donderdagmorgen 37 maanden cel, net als Miles M. Henry P. en Johnny H. werden veroordeeld tot een iets mildere straf van 30 maanden.