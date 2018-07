CD&V stelt kieslijst voor 09 juli 2018

CD&V heeft haar kieslijst voorgesteld: twaalf mannen en elf vrouwen.





Burgemeester Bart Halewyck is lijsttrekker, gevolgd door OCMW-voorzitter Annie Cool, schepen Lieve Dehaemers, voorzitter van de gemeenteraad Jan Willems en Luc Ghyselbrecht. Schepen Erwin De Clercq, die in 2016 N-VA verliet en zich vorig jaar aansloot bij CD&V, krijgt de achtste plaats. Jef Pollentier staat voorlaatste. Hij heeft dertig jaar ervaring in de lokale politiek. Arnold Stael is lijstduwer. "De komende zes weken zullen we vijfduizend huisbezoeken afleggen", zegt partijvoorzitter Marc Monstrey.





CD&V zet enkele uitdagingen op de agenda, zoals de kernvernieuwing van Snaaskerke, betere mobiliteit in het centrum, wonen en meer mogelijkheden voor ondernemers op site Konijnenbos. (TVA)





