CC Zomerloos viert 15de verjaardag

Foto Benny Proot Cultuurbeleidscoördinator Dirk Ghys bij Zomerloos. Gistel Cultuurcentrum Zomerloos viert de vijftiende verjaardag met een resem voorstellingen.

De afgelopen jaren passeerden onder andere Cockney Rebel, 10cc, The Levellers, Ten Years After, Axelle Red, The Scabs, Wouter Deprez, Philippe Geubels en Gorki de revue. Zomerloos werd zo een gevestigde waarde in het cultuurlandschap. "Het komt erop aan om op het gepaste moment goed te onderhandelen en te blijven aandringen. Enkel zo kan je ronkende namen strikken", vertelt ervaren cultuurbeleidscoördinator Dirk Ghys, voorheen ook actief bij De Kreun in Kortrijk. "Zaal Zomerloos kan zich zeker onderscheiden van andere gevestigde waarden. Zo richt De Zwerver in Leffinge zich meer op nieuwe, jonge bands en De Grote Post in Oostende programmeert ook theater. Onze grootste troef is de zaal van 1.000 vierkante meter. Door onze programmatie verleiden we ook een ouder publiek, voor wie er in de streek toch minder aanbod is. Uiteraard staren we ons niet blind op de oudere generatie en willen we iederéén naar Zomerloos lokken."





Programma

De verjaardag wordt dit jaar gevierd met een resem voorstellingen. De spits wordt op zaterdag 20 januari om 20 uur afgebeten door het Oostendse HeartAttack. Ze brengen een eerbetoon aan Pink Floyd, Queen, The Beatles, AC/DC en Led Zeppelin. De groep bestaat uit muzikanten van Ostrogoth, Revenge 88 en The Refugees, en ze brengen minder voor de hand liggende songs. Dit jaar komen ook fotografe Lieve Blancquaert (2 februari), het muziekconservatorium (4 maart), Filip Jordens Kwartet (28 april) en Het Zesde Metaal (6 juli) naar Gistel. Alle info op de website www.gistel.be. (TVA)