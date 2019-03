Cannabisplantage ontdekt na stalbrand: vader, moeder en zoon opgepakt Bart Boterman en Jelle Houwen

12u22 5 Gistel Na een brand in een loods en stal in de Haelinckstraat in Zevekote nabij Gistel werd deze ochtend ook een cannabisplantage ontdekt. Dat werd door meerdere bronnen bevestigd.

Hoe groot die plantage is, is nog niet duidelijk, maar het gaat in ieder geval om meerdere tientallen plantjes. De plantage was ook professioneel aangelegd met generatoren en ander materiaal, waarvan een deel beschadigd raakte door de brand. Die brak rond 8 uur uit dinsdagochtend. Buurtbewoners en passanten waren getuige van een grote rookpluim. De brandweerkorpsen van Gistel, Leke, Koekelare en Middelkerke snelden ter plaatse. Ook de post Torhout kwam met versterking. De brand richtte behoorlijk wat schade aan, maar is intussen onder controle. Het is niet duidelijk of er ook nog dieren aanwezig waren in de loods, die als varkensstal dienst deed. De politie deed ter plaatse de nodige vaststellingen en pakte daarna drie gezinsleden op: het gaat om de vader en moeder en de zoon. Het parket van Brugge doet later vandaag een mededeling over de vondst.