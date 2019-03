Cannabisplantage met 2.400 plantjes ontdekt na stalbrand: vader, moeder en zoon opgepakt Bart Boterman en Jelle Houwen

26 maart 2019

12u22 9 Gistel Een zware brand in varkensstal in de Haelinckstraat in Zevekote afgelopen morgen heeft tot de ontdekking van een grote cannabisplantage geleid. Dat bevestigt het parket van Brugge. “Het gaat om 2.400 planten”, zegt procureur Fien Maddens. De landbouwer, zijn zoon en zijn vrouw werden gearresteerd.

De brandweer werd dinsdagmorgen rond 8 uur opgeroepen omdat buurtbewoners een grote rookpluim zagen verschijnen boven een varkensstal. Zowel de brandweer van Gistel, Middelkerke, Leke, Koekelare en Torhout snelden ter plaatse. Het duurde anderhalf uur vooraleer het vuur onder controle was. Van overleden varkens was echter geen sprake.

Brandweer en politie stootten namelijk op een omvangrijke cannabisplantage. “De branddeskundige en het labo werden gevorderd om de omstandigheden te onderzoeken. Over het onderzoek kunnen we niets kwijt. Wat we wel kunnen meegeven, is dat het om 2.400 plantjes”, aldus Fien Maddens van het parket van Brugge. Landbouwer R.D., echtgenote F.J. en zijn zoon N.D. werden ter plaatse geboeid en meegenomen in een combi. Ze worden momenteel verhoord door de recherche. Mogelijks volgen nog arrestaties van handlangers.