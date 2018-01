Burgemeester gered uit brandende woning NIEUW RESTAURANT ERNSTIG BESCHADIGD EN DICHT VOOR ONBEPAALDE DUUR BART BOTERMAN JELLE HOUWEN

02u47 0 Bart Boterman De eetzaal van restaurant Amarant is volledig verwoest. Gistel Burgemeester Bart Halewyck (55) is woensdagnacht samen met de tienerzonen van zijn vriendin ternauwernood ontsnapt uit een zware woningbrand. Hij werd door de brandweer bevrijd. Op de benedenverdieping van de woning van zijn vriendin Katelijne Vanderbeke (41) bestaat sinds begin november restaurant Amarant. "De schade is enorm. De zaak is minstens een maand gesloten", zegt Halewyck.

Het was rond 00.30 uur toen Katelijne nietsvermoedend thuis kwam bij haar woning in de Kaaistraat. Toen ze de voordeur open trok, zag ze geen hand voor ogen door de rook. "Mijn vriendin kon tijdig haar zonen verwittigen, die meteen door de gang vol met rook naar buiten liepen. Ik lag al een uurtje te slapen op de bovenverdieping en mij kon ze niet bereiken. Er was uiteraard grote paniek omdat ik niet antwoordde", vertelt Bart Halewyck. Intussen was de brandweer al verwittigd. Niet veel later werd de burgemeester dan toch wakker en besefte hij snel wat er gaande was.





"Maar de gang en trap hadden zich al volledig gevuld met een dikke rookpluim, waardoor ik onmogelijk nog naar beneden kon. Ik ben noodgedwongen in de kamer blijven wachten tot de brandweer me kwam bevrijden. Gelukkig waren de pompiers er bijzonder snel. Ik ben mijn brandweerlieden enorm dankbaar", zegt de burgemeester. De brandweerkazerne bevindt zich namelijk op een tweehonderdtal meter.





Bart Boterman De burgemeester in gesprek met brandweermajoor Frank Vanhixe.

Kerstverlichting

"We hebben de burgemeester met behulp van een persluchtmasker naar beneden begeleid en zijn meteen beginnen blussen. De precieze oorzaak is moeilijk te achterhalen. De brandhaard bevond zich in de eetzaal van het restaurant, op een kastje met daarop kerstverlichting. Het is niet duidelijk wat de precieze oorzaak was, maar het moet al een tijd aan het smeulen zijn geweest, met veel rookvorming en een enorme hitte tot gevolg", vertelt Frank Vanhixe, majoor bij de brandweer van Gistel. Anderhalf uur eerder was Bart Halewyck nog beneden geweest en was er niets aan de hand.





HLN In december vertelde het koppel nog over het restaurant.

Zeker maand dicht

De schade in restaurant Amarant op de benedenverdieping en in de woning op de bovenverdieping is enorm.





"Het hele huis hangt onder het roet en de eetzaal is verwoest. De pleister is zelfs naar beneden gekomen en alles is onbruikbaar geworden. De keuken ziet volledig zwart. Uiteraard is dit een enorme klap voor ons gezin en Katelijne in het bijzonder. Haar droom is een restaurant houden. De zaak was twee maanden geleden geopend. Die moet nu voor onbepaalde duur, zeker voor een maand, dicht. Met pijn in het hart moeten we de reservaties voor de komende weken afzeggen", aldus een zichtbaar aangedane Bart Halewyck. De man hielp op vrije moment geregeld mee in het restaurant. Hij en zijn gezin logeren nu bij familie, gezien het huis onbewoonbaar geworden is.