Burgemeester Defreyne op Kamerlijst Open Vld: “Prachtige kans om nieuwe contacten te leggen voor Gistel” Timmy Van Assche

01 april 2019

15u29 0 Gistel Gauthier Defreyne zal op de veertiende plaats staan op de Kamerlijst bij de verkiezingen van 26 mei.

In oktober vorig jaar greep Defreyne - onverwacht - de burgemeesterssjerp in Gistel. Met zijn 30 jaar is hij de jongste burgemeester van West-Vlaanderen en de op twee na jongste burgervader van Vlaanderen. Zijn werk op lokaal niveau wordt nu beloond met een veertiende stek op de Kamerlijst voor de verkiezingen van 26 mei. “De partijleiding was op zoek naar enkele sterke figuren in het noorden van onze provincie. Enkele dagen voor het indienen van de kandidatenlijst, stelde Oostends burgemeester Bart Tommelein me de vraag om op de lijst te staan. Zo'n mooie kans weiger je natuurlijk niet, want we zijn ‘de partij van de doeners’", legt Defreyne uit. “Ik zal er absoluut alles aan doen om onze regio in de kijker te zetten en te versterken.”

Netwerken

Gauthier Defreyne treedt zo voor een stuk in de voetsporen van vader en ex-burgemeester Roland, die in 2009 aan de federale verkiezingen deelnam en uiteindelijk vier jaar als volksvertegenwoordiger zetelde. “Ik ben en blijf fulltime burgemeester van onze stad. Ik hoop vooral een duwtje te kunnen geven aan schepen Lieven Cobbaert uit Ichtegem, die op de derde plaats staat en in 2022 burgemeester wordt. Mijn deelname aan de verkiezingen is een prachtige kans om nieuwe en interessante contacten te leggen die Gistel ten goede komen.”