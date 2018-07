Britse moeder en vier kinderen gewond bij ongeval op Oostendse Baan 31 juli 2018

Bij een ongeval op de Oostendse Baan in Gistel zijn zondagmiddag vijf gewonden gevallen. Een 40-jarige man uit Oppeye reed er met zijn wagen met caravan in op een karavaan van zigeuners die net vertrokken waren vanuit Oostende. Ter hoogte van de oprit naar de E40 richting Nieuwpoort kwam het tot een botsing met een 24-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk, die uit de tegenovergestelde richting kwam. L.G. vervoerde in haar wagen vier kinderen, twee jongens van 5 en 9, en twee meisjes van 10 en 12. Zij raakten allen lichtgewond en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Beide wagens moesten na het ongeval getakeld worden. Er was heel veel verkeershinder door het ongeval. (JHM)