Brandweer zoekt nest Aziatsche hoornaar 06 november 2018

De brandweer roept de hulp in van de Gistelse bevolking om een nest van de gevaarlijke Aziatische hoornaar te verdelgen. "Zaterdag werden heel wat wespen gesignaleerd in de buurt van Schommelstraat, Groene 62 en de centrumparking bij de oude rijkswachtkazerne. Na determinatie bleek het om de Aziatische hoornaar te gaan. We hebben het nest echter niet kunnen lokaliseren ter verdelging", zegt majoor Frank Vanhixe van de Gistelse brandweerpost. De uitheemse wespensoort vormt een bedreiging voor bijen omdat ze de nesten leegroven. "Het is uitzonderlijk dat er nu nog veel wespen rondvliegen. Het heeft ongetwijfeld te maken met het warme weer. Een nest van de Aziatische hoornaar heeft een diameter van 30 cm tot 1 meter. Wie het nest weet zijn of erop stoot, roepen we op om meteen contact op te nemen met info@gistel.be", besluit Vanhixe. Vermoedelijk bevindt het nest zich in het gebied tussen het Atlas Atheneum, de centrumparking, de Groene 62 en de speelpleinwijk. (BBO)