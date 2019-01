Brand in woning door pelletkachel JHM

30 januari 2019

In de Vrijheidsstraat in Snaaskerke bij Gistel ontstond dinsdagavond brand in een woning. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek het niet om een vuur te gaan maar om een probleem met de pelletkachel. Door een technisch defect ontstond rookontwikkeling in huis. De brandweer deed nazicht en de woning werd geventileerd.