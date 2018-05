Boek helpt mama's van die extra kilo's af OEFENINGEN OM SAMEN MET JE KIND TE DOEN LEEN BELPAEME

05 mei 2018

02u36 0 Gistel In het boek #fitmom leer je als mama (of papa) hoe je snel van die extra kilo's afraakt dankzij oefeningen die je samen met je kind kan doen. Fitnesstrainster Delphine Steelandt testte alles uit met haar 3-jarige zoontje Marcel voor ze naar de pen greep.

Fitnesstrainster Delphine Steelandt is in de regio al lang geen onbekende meer. Ze haalde eerder al de media toen ze fitness aanbood aan ouders met kinderen. "Ik speelde vroeger al met het idee om een boek te maken, maar toen er zoveel media-aandacht kwam voor onze lessen, besloot ik om er een boek voor ouders en kinderen van te maken: 'In 100 dagen fit samen met je kid'. Dit is het ideale boek voor mama's die enkele extra kilo's vliegensvlug kwijt willen raken", licht de trainster toe. Ze is zelf mama van de 3-jarige Marcel. "Toen ik zelf mama werd, wilde ik zo snel mogelijk die extra kilo's kwijt. De meeste mama's willen dat, maar voor mij was het zeker belangrijk. Ik wilde op mijn best zijn om opnieuw als lesgeefster te beginnen. En elke mama wil natuurlijk zo veel mogelijk bij haar kind zijn, dus begon ik spelenderwijs oefeningen te doen met Marcel. Ik merkte dat onze band sterker werd, omdat je op een andere manier contact hebt met elkaar. Uiteindelijk ben ik naar de uitgeverij gestapt met mijn idee voor dit boek."





Gezonde gerechten

#Fitmom is een draaiboek om in 100 dagen fitter en slanker te worden. "Er zijn drie fasen. De eerste fase is vooral gericht op vetverbranding, daarna komt de opbouwende fase en dan de onderhoudsfase. Dat wordt allemaal gekoppeld aan zestig gezonde gerechten. Er zit ook een voedingstabel in het boek om te leren wat je kan eten en hoeveel. Iedereen weet wel wat gezonde voeding is, maar soms eet je er ook gewoon te veel van. We eten bijvoorbeeld koolhydraten alsof we een topsporter zijn."





Druk leven

Het boek is vooral gemaakt om thuis samen met je kind oefeningen te doen. "De meeste mama's hebben al een druk leven. Ze werken, moeten voor de kinderen zorgen en 's avonds hebben ze dan ook geen zin meer om nog een uur te lopen. Mijn bedoeling is dat iedereen tien minuten per dag enkele oefeningen kan doen samen met de kinderen." Delphine geeft ook tips om die kinderen warm te maken om mee te doen. "Maar er staan ook oefeningen in het boek om alleen te doen, want Marcel heeft soms ook gewoon geen zin om mee te doen, en dat is geen probleem. Je mag je kind zeker niet verplichten", aldus Delphine. "Ik wil met dit boek mama's fitter en gelukkiger maken. Want een gelukkige mama is ook goed voor een gelukkig gezin."