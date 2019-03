Bibliotheek verkoopt boeken voor goede doel Timmy Van Assche

25 maart 2019

13u05 2 Gistel De stedelijke bibliotheek Ter Elst organiseert van vrijdag 5 tot en met zondag 13 april een boeken- en cd-verkoop. De opbrengst gaat naar het goede doel.

De bib in de Warandestraat zal afgevoerde boeken en cd’s voor een zacht prijsje aanbieden. Dat meldt bevoegd schepen Ann Bentein (Open Vld). “De opbrengst wordt geschonken aan De Stampaert, een vzw die een duurzame werking uitbouwt voor mensen in armoede en bestaansonzekerheid in Gistel”, zegt Bentein. De bibliotheek is open op maandag en donderdag open van 15 tot 18 uur, op dinsdag en vrijdag van 16 tot 19 uur en op woensdag van 13.30 tot 17.30 uur. Op zaterdagvoormiddag kan je er terecht tussen 9 en 12 uur. Op zondag is het filiaal dicht.