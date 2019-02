Bibliotheek lanceert nieuwe website Timmy Van Assche

21 februari 2019

19u23 0 Gistel De website van de stedelijke bibliotheek steekt in een nieuw jasje.

Voortaan staat de vernieuwde website gistel.bibliotheek.be online. De website is nu geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Op de vernieuwde website kan je online zoeken in de catalogus van de bib, de bibliotheeketalage met nieuwe boeken en films bekijken. Je treft er ook nuttige info aan over activiteiten, je kan materialen verlengen en reserveren en toegang krijgen tot de digitale collecties via het Mijn Bibliotheek-account. De bibliotheek viert dit jaar trouwens feest, want ze bestaat 25 jaar. Er lopen speciale acties en een expo.