Bianca Panesi is 'Vriendelijkste Handelaar' 12 april 2018

02u49 0

De Handelsgids maakte de 'Vriendelijkste Handelaar' bekend in aanwezigheid van komiek William Boeva. Bianca Panesi van Lily Lou, een zaak met kinderaccessoires in de Hoogstraat, won de hoofdprijs. De overige laureaten waren dagbladhandel Trinh in de Kerkstraat, garage Degadt in de Moerse Provincieweg en bakkerij Edelweiss in de Hoogstraat. "Naast service, vakkennis, kleinschaligheid en specialisatie staat klantvriendelijkheid bij hen op de eerste plaats", zegt schepen van lokale economie Annie Cool (CD&V). Om laureaat te zijn moesten minsten 50 klanten een score geven op klantvriendelijkheid van een handelaar die op www.handelsgids.be staat.





(TVA)