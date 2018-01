Bewoners Bezaan schitteren in inspirerend boek 02u33 0 Foto TVA

Het woonproject 'Bezaan' in de Lijnzaadstraat bestaat twee jaar. Er wonen acht mensen met een beperking of met autisme samen met twee residenten die een aanspreekpunt vormen. "Alle bewoners wonen zelfstandig in hun eigen flat. Bewoners, hun netwerk en de bezielers blikken in het boek 'Samen lukt het alleen' terug. Ze bundelden al hun verhalen over mooie en moeilijke momenten", zeggen auteurs Maria Marchand en Liesbet Billiet. "Het is een inspiratiegids voor anderen om te zoeken naar creatieve woonoplossingen voor mensen met een beperking." Het boek kost 19 euro. Info: www.debezaan.be.





(TVA)